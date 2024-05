EdF, Euro 2024: Didier Deschamps est prêt à donner sa chance à Bradley Barcola

L’heure est à la réflexion pour Didier Deschamps. Dans quelques semaines, l’équipe de France effectuera son retour sur le devant de la scène dans le cadre de deux rencontres amicales, face au Luxembourg le 5 juin puis contre le Canada quatre jours plus tard, avant de mettre le cap sur l’Allemagne et l’Euro 2024. Avant ces deux rendez-vous, le technicien tricolore dévoilera la liste des joueurs qui l’accompagneront outre-Rhin, le jeudi 16 mai prochain. Bien que le doute subsiste au sein des sélections européennes sur la question de l’élargissement des listes de 23 à 26 joueurs par l’UEFA, Didier Deschamps ne semble pas perturbé pour un sou et se dit prêt à s’adapter comme il l’a indiqué lors d’un entretien accordé à l’AFP, ce mercredi.

La suite après cette publicité

«Si je prends 26 joueurs, c’est que j’estimerai que c’est utile pour l’équipe de France. M’adapter, c’est mon maître-mot. Je vais donc m’adapter aux décisions prises et à d’autres paramètres», a expliqué le technicien de 55 ans. En attendant qu’une décision soit définitivement entérinée par l’instance européenne, Didier Deschamps songe d’ores et déjà à offrir la possibilité à certains joueurs de pouvoir s’exprimer avec l’équipe A avec en ligne de mire la possibilité d’intégrer son groupe pour participer au prochain championnat d’Europe. C’est dans cette perspective que le sélectionneur de l’équipe de France a laissé entendre qu’il pourrait s’appuyer sur Bradley Barcola, l’un des jeunes talents tricolores en vogue dans l’Hexagone.

À lire

Nike reste l’équipementier de l’équipe de France !

Didier Deschamps ouvre grand la porte à Bradley Barcola !

Bénéficiant de la confiance totale de Luis Enrique, l’ailier gauche de 21 ans, arrivé l’été dernier au PSG en provenance de l’OL contre 50M€, a connu une adaptation réussie chez le néo-champion de France, lui qui s’installe progressivement dans le onze de départ de l’Asturien. À ce titre, ses statistiques personnelles mettent en exergue ses récents progrès. Alors qu’il s’apprête à boucler sa première saison chez les Rouge et Bleu, le natif de Lyon plafonne à 4 buts et 8 assists en 34 apparitions (dont 22 titularisations) toutes compétitions confondues. À l’aise en championnat, l’ancien Lyonnais répond présent dans les grands rendez-vous européens, en témoigne sa très grande performance à Barcelone en Ligue des Champions. Prouvant au fil des journées l’immensité de son talent, il offre aujourd’hui plus qu’une alternative à Didier Deschamps.

La suite après cette publicité

Encore jamais convoqué chez les A, la pépite parisienne pourrait avoir une sacrée carte à jouer même si rien n’est encore acté du côté de Didier Deschamps. «Attention, je ne suis pas en train d’affirmer que je vais le prendre. Mais ce n’est pas parce que je n’ai pas l’habitude d’appeler en phase finale des joueurs que je n’ai pas retenus avant que je vais m’en priver. Je ne fonctionne pas avec ce type de règles. Je ne suis pas conservateur et je ne fais pas des choix en me demandant ce que l’on en pensera. Si j’estime que je dois faire différemment dans l’intérêt de l’équipe de France, je fais différemment. À chaque situation ses réponses. En mars, Moussa Diaby était présent. Il était déjà venu avec nous et réalisait des choses intéressantes avec Aston Villa. C’était également le cas de Bradley avec le PSG mais c’était plus récent et ça demandait confirmation. Depuis mars, il a confirmé ses bonnes dispositions. Mais on ne le découvre pas non plus», a renseigné le double champion du monde. En attendant, Bradley Barcola aura l’opportunité de briller avec le PSG dès ce soir contre Dortmund en Ligue des Champions et ainsi marquer des points auprès du sélectionneur tricolore.