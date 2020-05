UEFA : la lettre de la FFF pour sauver les clubs qualifiés en Europe

La saison 2019/2020 de Ligue 1 ne pouvant pas se terminer suite à la prise de position de la part du gouvernement et qui a été imitée par la FFF et la LFP, le football français se prépare logiquement pour le prochain exercice. Et en vue des prochaines compétitions européennes, à savoir la Ligue des Champions 2020/2021 et la Ligue Europa 2020/2021, la Fédération Française de Football a dû envoyer une lettre à l'UEFA pour lui confirmer quelles sont les équipes qualifiées. Comme le révèle L'Equipe, le président de la FFF Noël Le Graët a dû comme tous les présidents des fédérations dont les championnats ne pourront pas se finir (Belgique et Pays-Bas) avertir l'UEFA d'ici le 25 mai quelles équipes représenteront le championnat lors des Coupes d'Europe. Sans cette justification, impossible pour les clubs français de jouer les Coupe d'Europe l'an prochain.

Ainsi et conformément à la décision de la LFP d'utiliser un classement par quotient, le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais iront en Ligue des Champions. Si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié en Ligue des Champions, Rennes ira directement en phase de poules et le cas échéant ira en barrages. Lille (4e) ira en Europa League tout comme l'OGC Nice (5e) et le Stade de Reims (6e). Cependant, l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Étienne auront encore une chance de voir l'Europe puisque la FFF et la LFP espèrent toujours voir la finale de la Coupe de la Ligue et celle de la Coupe de France se disputer en août.