Vidéo : bagarre générale entre Gremio et l'Internacional

Scène insolite de l'autre côté de l'Atlantique. Gremio, relégable et actuel 19e du championnat brésilien, se déplaçait sur le terrain du huitième et autre équipe de Porto Alegre, l'Internacional. La victoire était obligatoire pour les visiteurs dans ce Grenal (nom donné à ce derby), pour tenter de garder un espoir de maintien et revenir provisoirement à quatre points du premier non-relégable. Néanmoins, l'ancien club de Ronaldinho s'inclinait sur la plus petite des marges (1-0).

Rivalité obligé, les joueurs de l'Internacional n'hésitaient pas à chambrer leur ennemi en brandissant des cartons en forme de cercueil, décorés des couleurs et du logo de Gremio. Déjà déçus par la défaite, les joueurs de Vágner Mancini en étaient venus aux mains avec leurs adversaires, provoquant ainsi une bagarre générale sur et aux abords de la pelouse. L'arbitre finissait par adresser deux cartons rouges à un joueur de chaque côté. Une soirée cauchemardesque pour Gremio, à qui il restera huit journées pour espérer garder sa place dans l'élite auriverde.