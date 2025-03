Un ancien joueur du PSG… à la tête d’un Intermarché !

Pour un footballeur professionnel, il n’est pas toujours évident de trouver sa voie après une riche carrière pro. Si certains restent dans le milieu du football, d’autres changent totalement d’univers. C’est ce qui est arrivé à Grégory Bourillon, ancien international espoir tricolore (19 sélections) formé au Stade Rennais et notamment passé par le PSG entre 2007 et 2010.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui âgé de 40 ans, l’ancien milieu de terrain, qui a mis un terme à sa carrière professionnelle à Châteauroux en 2019, a décidé de devenir adhérent à l’enseigne Intermarché, à Saint-Jean-de-Monts, en Vendée alors qu’à la base, il souhaitait plutôt rester dans le milieu du foot comme il l’a expliqué au Courrier Vendéen. « À l’issue de ma carrière sportive, je souhaitais me reconvertir en directeur sportif, ou dans le staff d’un club professionnel. J’ai suivi des formations. J’obtiens en 2021 le diplôme universitaire gestionnaire des organisations sportives (DUGOS), puis j’intègre la 12ᵉ promotion du Manager Général du CDES de Limoges, formation comptant dans ses anciens, un certain Zinédine Zidane. » Il est désormais à la tête d’un Intermarché qui emploie jusqu’à 70 personnes en haute saison en compagnie de sa femme Cyrielle et a déjà plein de projets en tête pour rénover le magasin…