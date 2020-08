Le match amical Montpellier - Clermont aussi annulé

La préparation estivale du Montpellier HSC est de plus en plus chamboulée. Il y a quelques jours, le club héraultais a en effet expliqué, via un communiqué, qu'un joueur - Florent Mollet selon les informations du Midi-Libre - avait été testé positif au Covid-19. Du coup, la rencontre prévue ce mercredi contre l'Olympique de Marseille a rapidement été annulée.

Mais ce n'est pas tout. Les Montpelliérains viennent d'écrire un autre communiqué concernant le match amical contre le Clermont Foot 63, prévu samedi 8 août. Et encore une fois, cette rencontre a été annulée «par mesure de précautions sanitaires».