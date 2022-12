Ligue 2 : Annecy s’impose et enfonce Saint-Etienne

En ouverture de la 16ème journée de Ligue 2, Annecy recevait Saint-Etienne. Une rencontre de bas de tableau entre le 15ème et la lanterne rouge du second échelon du foot français. A peine quelques minutes après le coup d’envoi, la défense stéphanoise était mise à rude épreuve et devait s’incliner sur la première situation chaude de la partie. A la suite d’un centre de Maxime Bastian devant les cages de Matthieu Dreyer, Moïse Dion Sahi venait ouvrir le score en poussant le cuir au fond des filets (2e, 1-0). Annecy faisait preuve d’efficacité et de réalisme face à un Saint-Etienne plutôt offensif mais en manque d’inspiration pour bousculer la défense solide et compacte des Savoyards.

Au retour des vestiaires, les locaux refaisaient le même coup et doublaient la mise rapidement après une incompréhension dans la défense stéphanoise entre Matthieu Dreyer et son défenseur, Léo Pétrot. Moïse Dion Sahi s’offrait un doublé en restant à l’affût après une première frappe bien arrêtée par le portier des Verts (51e, 2-0). A l’aube du dernier quart d’heure, Léo Pétrot redonnait un peu d’espoir aux visiteurs. A la suite d’un cafouillage, le défenseur glissait le ballon dans la lucarne adverse (76e, 2-1). Alors que les Verts insistaient pour égaliser, Florian Escales permettait aux siens de conserver ce résultat jusqu’à la fin de la rencontre. Pour sa première dans son nouveau club, Gaëtan Charbonnier, entré en cours de partie, a eu lui aussi des opportunités pour égaliser mais sans succès. Une victoire qui permet à Annecy de remonter à la 13ème place tandis que Saint-Etienne reste bon dernier.

