JO 2024 : le tirage complet de la phase de poules

Toutes les équipes ne sont pas encore qualifiées, mais le tournoi olympique féminin et masculin va devenir un peu plus concret ce soir avec le tirage au sort de la phase de poules. Chez les féminines, Hervé Renard et les Bleues figuraient dans le chapeau 1. Une bonne nouvelle. Les partenaires d’Eugénie Le Sommer étaient en effet assurées d’éviter deux poids lourds, à savoir les deux dernières nations championnes du monde : l’Espagne et les États-Unis. À noter aussi que les championnes d’Europe et vice-championnes du monde en titre anglaises ne sont même pas qualifiées.

Ce qui n’enlèvera rien à la qualité du tournoi féminin. Dans le groupe A, les Bleues ont quand même été épargnées avec la Colombie (le 25 juillet à Lyon), le Canada (le 28 juillet à Saint-Étienne) et la Nouvelle-Zélande (le 31 juillet à Lyon). Le plus dur commencera au tour suivant puisque le groupe B sera celui de la mort avec les États-Unis, l’Allemagne et l’Australie qui avait privé les Bleues d’Hervé Renard des demi-finales lors du dernier Mondial 2023.

Les Français épargnés

Chez les hommes, l’intronisation de Thierry Henry a également été un signal fort en vue de ces JO. Un sélectionneur très médiatique censé composer une équipe XXL, histoire d’oublier le fiasco de Tokyo en 2021. Nul ne sait encore si « Titi » pourra sélectionner des stars telles que Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud ou Raphaël Varane, mais le boss des Bleuets pourra au moins commencer à étudier ses futurs adversaires.

À l’instar des féminines, les Bleus étaient dans le chapeau 1. Un bon point qui leur permettait d’éviter l’Argentine, elle aussi présente dans le premier chapeau. Au final, les Bleus ont hérité d’une poule plutôt favorable avec les États-Unis (le 24 juillet à Marseille), le vainqueur du barrage Asie-Afrique (le 27 juillet à Nice) où la Guinée est déjà qualifiée, et la Nouvelle-Zélande (le 30 juillet à Marseille). Attention toutefois, car le premier et le deuxième de ce groupe A affronteront leurs homologues du groupe B composé de l’Argentine, du Maroc et de l’Ukraine.

Tableau masculin

- Groupe A :

France

États-Unis

Vainqueur barrage Asie-Afrique (Guinée)

Nouvelle-Zélande

- Groupe B :

Argentine

Maroc

qualifié asiatique 3

Ukraine

- Groupe C :

qualifié asiatique 2

Espagne

Égypte

République dominicaine

- Groupe D :

qualifié asiatique 1

Paraguay

Mali

Israël

Tableau féminin

- Groupe A :

France

Colombie

Canada

Nouvelle-Zélande

- Groupe B :

États-Unis

Maroc ou Zambie

Allemagne

Australie

- Groupe C :