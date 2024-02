Le vestiaire du Real Madrid s’amuse de l’arrivée de Kylian Mbappé

Cela ne fait plus aucun doute. Après sept années de bons et loyaux services, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison et rejoindre le Real Madrid, comme nous vous le révélions en exclusivité le 7 janvier dernier. Ce lundi, les joueurs merengues ont d’ailleurs de nouveau été assaillis de questions à la sortie de l’entraînement et certains d’entre eux en ont profité pour ironiser sur la situation. «C’est un grand joueur, il est toujours le bienvenu», a d’abord lâché Federico Valverde devant la caméra d’El Chiringuito.

«Mbappé? J’ai déjà assez de choses à gérer», a de son côté plaisanté Joselu alors qu’Eduardo Camavinga a, lui, usé de l’étonnement. «Je ne sais pas pourquoi vous me posez la question à moi», a ainsi lâché, dans un large sourire, le coéquipier de Kylian Mbappé sous le maillot de l’équipe de France. «Nous entendons beaucoup parler de ce qui se passe dans la presse. Évidemment, nous ne sommes pas isolés et nous verrons ce qui se passera. Pour le moment, c’est un joueur du PSG», avait enfin indiqué Lucas Vázquez (32 ans), questionné à ce sujet après le match remporté (1-0) contre Séville.