Le nouveau maillot third de l'Ajax en hommage à Bob Marley

Entre l'Ajax Amsterdam et Bob Marley, c'est une longue histoire d'amour. Ceux qui sont déjà allés à la Johan Cruijff Arena savent que les chansons du chanteur jamaïcain y passent en boucle, avant les matches et durant la mi-temps notamment. Dès lors, l'équipementier du club néerlandais, adidas, a décidé de livrer un maillot third en guise d'hommage au roi du reggae, mort en 1981, il y a 40 ans.

La suite après cette publicité

On retrouve donc les fameuses bandes adidas aux couleurs de la Jamaïque, ce qui fait ressortir le noir du maillot. La marque de l'équipementier, le sponsor et le logo sont quant à eux de couleur rouge.

Enfin, détail d'importance pour les supporters ajacides : la présence de trois petits oiseaux, encore aux couleurs du mouvement rastafari à l'arrière du maillot. En référence à la chanson Three Little Birds, devenue l'hymne officiel de l'Ajax.

Rise up this mornin’, smile with the rising sun.



Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19