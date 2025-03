PSG-Liverpool : Hakimi s’incline devant le match d’Alisson

Ce mercredi soir, on ne parle que de lui. Auteur d’un match XXL, Alisson a offert la victoire à Liverpool dans ce choc de C1 face au PSG. Avec 9 arrêts, le portier brésilien a dégouté une attaque parisienne qui écrasait tout sur son passage jusque là. Présent en zone mixte, l’international marocain Achraf Hakimi a tenu à saluer la performance de son adversaire du soir.

«Vous avez bien vu, le trophée de MVP, ils l’ont donné à Alisson. Je pense qu’il a fait un très bon match», a-t-il lancé avant d’enchaîner. «Il a géré toutes les occasions qu’on a créées. C’est pour ça qu’il mérite son trophée de MVP. Il mérite plus que nous. Ce soir, on doit féliciter l’adversaire et surtout le gardien. Et nous, on a fait tout ce qu’on voulait faire, mais on n’a pas marqué les occasions qu’on devait marquer. » Le Marocain ne s’est pas trompé, sans Alisson, le PSG aurait probablement remporté cette première manche.