Arsenal s'attaque à Lisandro Martinez

Selon Sky Sports, Arsenal est en contact avec l’Ajax Amsterdam pour tenter de recruter le défenseur central des Lanciers, Lisandro Martinez (24 ans). De son côté, The Athletic assure que les Gunners ont fait de l’international argentin (7 sélections), engagé avec l’Ajax jusqu’en juin 2025, leur priorité pour renforcer l'axe défensif, mais aussi qu'une première offre de 30 M€ a déjà été repoussée par le club néerlandais.

Mikel Arteta serait un grand fan du joueur, capable d'évoluer en tant que latéral gauche et qui serait également intéressé par l’idée de travailler avec le technicien espagnol. La saison dernière, Lisandro Martinez a disputé 36 matches avec le club d’Amsterdam, inscrit un but et délivré quatre passes décisives. D'après Sky, le nouvel entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, ancien coach de l'Ajax, a également un œil sur son ancien défenseur.