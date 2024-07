L’Angleterre fait l’unanimité en Europe, le PSG propose 200M€ pour le duo Osimhen-Kvaratskhelia

Les Three Lions impressionnent

À l’étranger, cette performance anglaise est saluée, à commencer par AS qui se demande ce qu’il s’est passé en Angleterre. Marca de son côté s’amuse et lance un avertissement à Jude Bellingham : « Nous t’attendons ». Le média ibérique décrit l’Angleterre comme une équipe sur un nuage qui donne l’impression de flotter. En France, l’équipe décrit les Anglais comme une équipe emballante grâce à l’influence de Foden et Mainoo. Bild parle du jeu Anglais rapide et inarrêtable. La Gazzetta dello Sport encense le caractère de cette équipe, menée à chaque match à élimination directe, mais qui a su renverser le scénario en sa faveur.

Paris fonce sur le duo Osimhen- Kvaratskhelia

La bombe mercato du jour est proposée par le Corriere dello Sport qui annonce sur sa une que le PSG a fait une offre de 200M€ à Naples pour s’offrir son duo de star Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Naples a refusé catégoriquement pour le Géorgien, qui n’est pas à vendre pour le président Aurelio De Laurentiis. En revanche, tout est possible avec Osimhen dont la clause libératoire est de 130M€. Campos apprécie le joueur qu’il a connu à Lille. Puis le buteur ne possède pas non beaucoup d’autres options. L’Arabie saoudite manque de compétitivité et aucun club de Premier League ne souhaite s’aligner sur lui.

Retraite internationale pour Coman ?

Plusieurs joueurs sont en fin de cycle, à l’image de Kingsley Coman, qui a mal vécu ses 16 petites minutes de jeu et qui a confié à son entourage qu’arrêter sa carrière en Bleu n’est pas inenvisageable, notamment pour se préserver des blessures.