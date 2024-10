AC Milan : Zlatan Ibrahimovic met en garde Paulo Fonseca

Après de premiers matchs compliqués, Paulo Fonseca s’est accordé un sursis grâce à la victoire de l’AC Milan dans le derby contre l’Inter (2-1) le 22 septembre dernier. Son équipe s’est relancée et occupe même la 4e place de Serie A après son succès sur l’Udinese ce week-end. Le Portugais possède un peu plus de crédit qu’il y a quelques semaines après une période durant laquelle il n’a pas trouvé le soutien de Zlatan Ibrahimovic. Désormais dirigeant du club lombard, le Suédois n’est jamais intervenu, alors même qu’il a souhaité la venue du Portugais contre l’avis de la plupart à la direction milanaise. «L’équipe s’améliore beaucoup, il y a plus d’équilibre. Ils font tout pour obtenir la victoire. En Ligue des Champions, nous n’avons pas encore pris de points, aujourd’hui c’est un match important», assure Ibrahimovic, évoquant la rencontre des Rossoneri contre le Club Bruges ce mardi.

Il a profité de son passage sur Sky Sport Italia pour évoquer la situation de Fonseca. «Nous travaillons comme avant, cela ne change pas. Fonseca doit être lui-même, ils doivent (les joueurs) résoudre certaines choses en interne, ce sont des professionnels. Certaines situations sont dynamiques, elles ne sont pas prévisibles. Quand cela arrive, il faut voir comment on réagit. L’important est d’être professionnel sur le terrain», poursuit Ibrahimovic qui espère voir une amélioration en C1. «Il faut aller le plus loin possible, nous avons créé une équipe qui doit bien réussir en Italie et en Europe. Si nous ne gagnons pas, personne n’est satisfait. Plus vous progressez en Ligue des Champions, plus cela vous rapporte économiquement.» Avant le match de ce soir, l’AC Milan a enregistré deux défaites lors des deux premières journées.