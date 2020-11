France Espoirs : les folles statistiques de la machine à marquer Odsonne Edouard

Un carton plein ! Hier soir, l'équipe de France Espoirs s'est imposée 3 à 1 face à la Suisse et s'est adjugée au passage la première place du groupe 2 lors des qualifications à l'Euro 2021. Une soirée parfaite pour les hommes de Sylvain Ripoll, bien aidés par un Odsonne Edouard de nouveau buteur. A la 18ème minute, il mettait les siens sur de bons rails en concluant d'un piqué du droit, une contre-attaque lancée par Mattéo Guendouzi et Jeff Reine-Adelaïde (1-0). Cinq minutes plus tard, le joueur du Celtic récidivait.

Cette fois-ci, il profitait d'un magnifique service de Boubacar Kamara dans la profondeur puis d'une erreur de jugement d'un adversaire pour tromper de nouveau le gardien helvète Anthony Racioppi (2-0, 23e). Proche du triplé, le Français de 22 ans a su se montrer efficace et mener son équipe à la victoire (3-1 au final). Avec ce doublé face à la Suisse, Odsonne Edouard a achevé la campagne de qualification des Espoirs avec 8 matches disputés sur les dix joués par les Bleuets. Surtout, il affiche un bilan de 11 buts (dont 2 pénaltys), terminant ainsi co-meilleur buteur des éliminatoires de l'Euro U21 avec l'Anglais Eddie Nketiah (11 buts).

Odsonne Edouard, l'atout offensif numéro un

Sur ses onze réalisations, le Français a signé un triplé (contre la Slovaquie) et un doublé (contre la Suisse). Mais ce n'est pas tout. Depuis qu'il est en équipe de France Espoirs, l'ancien joueur du PSG, apparu à dix reprises, a marqué 15 buts ! Il est ainsi devenu le co-meilleur de l'histoire des Bleuets avec Florian Maurice. Une nouvelle distinction pour l'avant-centre qui aura donc l'opportunité de s'exprimer et de battre ce record lors du prochain championnat d'Europe U21. Le natif de Kourou continue donc sa progression avec la formation de Sylvain Ripoll. Au sein de son club, le Celtic Glasgow, il en est à six réalisations, dont un triplé lors de la première journée face à Hamilton.

S'il n'a plus marqué depuis le 1er octobre avec son club, lui qui a été absent quelques semaines (covid-19), il reste un élément fort l'effectif écossais, où on attend beaucoup plus de lui et où on se félicite d'avoir réussi à le conserver l'été dernier malgré les approches de plusieurs écuries (Arsenal, Aston Villa, Leeds). Mais il faudra encore se montrer solide pour le joueur sous contrat jusqu'en 2022, qui a évoqué son avenir au micro de la chaîne Téléfoot il y a quelques semaines. «Cela fait trois saisons que je suis là, c'est sûr qu'au bout d'un moment je commence à penser à aller voir ailleurs, aller chercher un autre championnat plus élevé. Quand le bon moment viendra, je prendrai ma décision de partir». Ce sera peut-être pour cet été 2021. Un été chargé où Odsonne Edouard aura avant tout la tête à l'Euro puis aux Jeux Olympiques avec les Bleuets.