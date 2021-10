PSG : le clan Mauro Icardi sort du silence

Dans l'ombre. Mauro Icardi (28 ans) joue le rôle de doublure du côté du Paris SG depuis plusieurs mois. Même s'il reste efficace et que ses buts comptent (3 en 8 apparitions en Ligue 1 cette saison), l'Argentin passe derrière le trio de stars parisiennes composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. C'est donc presque logiquement que les premières rumeurs de départ ont commencé à circuler.

En Italie, l'attaquant a de nouveau été associé à la Juventus ces derniers jours, dans une grande valse européenne des n° 9. En Angleterre, les nouveaux riches de Newcastle sont également annoncés sur les traces de l'international albiceleste (8 sélections, 1 réalisation). Et pourtant, un transfert ne semble pas forcément à l'ordre du jour pour le natif de Rosario.

8 M€ annuels nets

Interrogé lors du Festival du Sport organisé par La Gazzetta dello Sport, Gabriele Giuffrida, qui a orchestré son départ de l'Inter pour le PSG, s'est montré plutôt clair. «Je crois que quitter Paris est la dernière chose qui passe par la tête de Mauro et Wanda Nara. Je ne m'attends pas à un transfert», a-t-il lâché, en toute transparence.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, le goleador n'a donc absolument aucune intention de quitter le club de la capitale cet hiver. Et même plus tard visiblement. Il faut dire qu'il perçoit 8 M€ annuels nets hors primes et bonus. Un salaire qu'il lui serait difficile de percevoir ailleurs par les temps qui courent. Reste à savoir ce qu'en diront le PSG et Leonardo ?