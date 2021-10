Une grande valse des n° 9 se prépare au PSG !

Le mercato 2022 du Paris SG est déjà lancé. Le dossier prioritaire, on le sait, encore plus suite aux prises de parole des uns et des autres, c'est la prolongation de Kylian Mbappé (22 ans). Le club de la capitale souhaite toujours prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu'en juin 2022, et le champion du monde 2018, comme sa mère et conseillère, n'ont pas totalement fermé la porte. Toutefois, l'opération s'avère ardue puisque, au coin du bois, le Real Madrid de Florentino Pérez se tient toujours prêt à dégainer.

Du cas KM7 dépendra en grande partie le marché offensif des Parisiens l'été prochain. En cas de départ, il se murmure avec insistance qu'Erling Haaland (21 ans) serait le remplaçant idéal. La star norvégienne du Borussia Dortmund, bien que gourmande, sera abordable en termes d'indemnité de transfert à ce moment-là et les relations privilégiées entre le directeur sportif parisien Leonardo et son représentant Mino Raiola sont présentées comme un argument favorable dans ce transfert. Oui, mais voilà, là aussi, le Real est dans le coup.

Osimhen séduit, Icardi c'est fini

Et selon certains échos, la Casa Blanca, qui a les reins assez solides pour assumer les deux opérations, aurait la préférence du Norvégien. Si les Madrilènes raflaient tout sur leur passage, les Rouge-et-Bleu devraient donc se tourner vers d'autres joueurs. Les rumeurs en Angleterre ont annoncé un intérêt certain pour l'Égyptien de Liverpool Mohamed Salah (29 ans). En Italie, La Gazzetta dello Sport insiste ce jeudi sur la piste Victor Osimhen (22 ans). L'ancien Lillois, auteur d'un début de saison canon avec Naples et estimé à plus de 120 M€ (contrat jusqu'en juin 2025), figure visiblement sur la short-list francilienne.

Dans les petits papiers du PSG, Mauro Icardi (28 ans), lui, n'y est plus vraiment. La Gazzetta explique que l'Argentin, au temps de jeu famélique depuis quelques semaines, n'entre plus dans les plans des pensionnaires du Parc des Princes. Un départ pourrait être à l'ordre du jour avec un prêt vers la Juventus. L'intérêt est réciproque, mais le salaire de l'international albiceleste (8 M€ + 2 M€ de bonus) freine pour l'heure les ardeurs des Bianconeri, également très attentifs à Dusan Vlahovic (21 ans), qui ne prolongera pas à la Fiorentina. Ça va vraiment bouger dans tous les sens !