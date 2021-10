Dusan Vlahovic ne prolongera pas à la Fiorentina

À travers un communiqué, le président de la Fiorentina Rocco Commisso a annoncé que son attaquant serbe Dusan Vlahovic ne prolongera pas son contrat qui expire en 2023 : « Je voudrais donc faire le point sur une question qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, à savoir le renouvellement du contrat de Dusan Vlahovic. Comme vous le savez, la Fiorentina a fait une offre très importante au joueur, une proposition de contrat qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du club. Notre offre avait également été améliorée à plusieurs reprises au fil du temps pour répondre aux demandes de Dusan et de son entourage, mais malgré nos efforts, la proposition de renouvellement n'a pas été acceptée. »

Le dirigeant de la Viola ne cache plus l'envie de départ du buteur de 21 ans : « Il ne reste plus, pour moi et pour la Fiorentina, qu'à prendre acte de la volonté du joueur et de son entourage et, par conséquent, à trouver, à court terme, des solutions réalisables et appropriées pour poursuivre de la meilleure façon possible cette nouvelle et passionnante saison. De toute façon, Dusan Vlahovic a un contrat qui le lie à la Fiorentina pour les 21 prochains mois et nous sommes sûrs que le joueur, comme il l'a toujours montré, donnera sa contribution pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs, en démontrant le professionnalisme qui l'a distingué depuis son arrivée à Florence avec le plus grand respect pour nos fans, ses coéquipiers, l'entraîneur et tout le club. »