Naples : Victor Osimhen, l'homme qui valait 120 M€

«Supermhen» plane sur «Osilandia». Ces derniers jours, en Italie, il n'y en a presque que pour Victor Osimhen (22 ans). Ce mardi encore, le Corriere dello Sport lui accorde sa Une avec un titre sans équivoque : «phénomène Osimhen». Il faut dire que son mois de septembre avec Naples a de quoi impressionner. Toutes compétitions confondues, le Nigérian a marqué 6 buts en 5 apparitions. Un rythme de croisière qui pousse les journaux transalpins à le comparer à Kylian Mbappé ou Erling Haaland, d'autres pointures à son poste.

Et le jeu des comparaisons ne s'arrête pas là. Alors que les deux sont annoncés dans le viseur des plus grands d'Europe à des prix exorbitants, La Gazzetta dello Sport nous explique ce mardi que la cote du Super Eagle (13 sélections, 7 buts) a elle aussi explosé. La recrue la plus chère de l'histoire du Napoli (60 M€ payés à Lille à l'été 2020) vaudrait aujourd'hui le double, soit 120 M€, selon les estimations du quotidien sportif au papier rose, qui voit en lui un trésor pour les Partenopei. Et si son prix a autant grimpé, c'est que la demande est forte.

«Intouchable»

Le journal italien assure que l'ancien du LOSC est dans les petits papiers de Manchester United, de Chelsea et même du Real Madrid et du Paris SG. Alors, pour se prémunir de toute mauvaise surprise, les pensionnaires du Stade Diego Armando Maradona ont prévu de, déjà, prolonger le bail du natif de Lagos. L'idée est de le faire signer un an de plus, jusqu'en juin 2026, et de lui offrir une augmentation bien méritée. Un geste significatif puisque le capitaine Lorenzo Insigne (30 ans), qui perçoit le même salaire que lui (4,5 M€ par an), attend cela depuis plusieurs mois pour éventuellement prolonger.

Les Napolitains espèrent pouvoir parvenir à leurs fins avant la fin de la saison en cours et faire de lui l'un des joueurs les mieux payés du vestiaires derrière Kalidou Koulibaly (28 ans, 6 M€ par an). «Intouchable», résume La Gazzetta. Après une première saison d'adaptation, marquée par des polémiques, des changements de coaches, des promesses (10 réalisations en Serie A en 24 apparitions tout de même) et la Covid-19, Victor Osimhen a enfin complètement convaincu Naples. Et ce n'est sans doute que le début !