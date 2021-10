Le PSG prépare sa nouvelle offensive pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le feuilleton Kylian Mbappé (22 ans) a pris une nouvelle tournure en ce début de semaine. L'attaquant international tricolore (49 sélections, 17 réalisations) a pris la parole dans les colonnes de L'Équipe et au micro de RMC pour livrer sa vérité sur son été perturbé et son avenir. Hasard du calendrier ou heureuse coïncidence, le patron du Real Madrid Florentino Pérez est également apparu sur la scène médiatique pour El Debate pour évoquer le cas du champion du monde 2018 avant de rétropédaler au micro de RMC pour préserver ses bonnes relations avec le Paris SG.

Le directeur sportif de l'écurie parisienne Leonardo, lui, l'a très mal pris. Interrogé par L'Équipe à son tour, le Brésilien a contre-attaqué de manière acide, rappelant que le jeune homme était toujours sous contrat avec les pensionnaires du Parc des Princes jusqu'en juin 2022. Une prise de position forte qui devrait très prochainement s'accompagner d'une nouvelle offensive parisienne. Selon les informations de RMC Sport, les actuels leaders du classement de Ligue 1 n'ont pas perdu tout espoir de prolonger le contrat de leur n° 7.

Nouvelle offre à venir

Mieux, une nouvelle proposition parisienne pourrait très bientôt voir le jour, explique la radio. Comparée à la dernière offre, à savoir deux ans de plus jusqu'en juin 2024, avec un salaire annuel net de 45 M€, révélée par Le Parisien fin août, RMC Sport parle simplement d'«une courte durée» (plus courte, un an ?) et d'«un salaire similaire», sans en dire beaucoup plus. De telles conditions feraient de lui le joueur le mieux payé de l'effectif parisien devant Lionel Messi et Neymar. Qu'en dira le principal intéressé ? Il ne se ferme aucune option, se gardant bien d'insulter l'avenir.

«Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l'aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. (...) Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité. J'ai déjà gaspillé beaucoup d'énergie cet été, et c'était usant», a-t-il confié. La saga est loin d'être terminée...