PSG : Kylian Mbappé laisse la porte ouverte pour son avenir

Silencieux depuis de longues semaines, Kylian Mbappé a choisi la deuxième trêve internationale de cet exercice 2021-2022, à quelques heures d'une demi-finale de la Ligue des Nations contre la Belgique (jeudi, 20h45), pour s'exprimer sur de nombreux sujets d'actualité. Déjà présent sur RMC Sport ce lundi, où il est notamment revenu de manière très remarquée sur son mercato estival 2021 et ses envies de départ du Paris Saint-Germain, l'attaquant de 22 ans a poursuivi sa tournée médiatique en se livrant à L'Equipe. Dans une interview à paraître dans les colonnes du quotidien sportif ce mardi, KM7 a été plus loin au sujet de son avenir, laissant clairement la porte ouverte à une prolongation de contrat avec les Rouge et Bleu.

Et ce alors qu'il désirait rejoindre le Real Madrid l'été dernier et que son contrat actuel expire en juin prochain avec le club de la capitale. «Je pensais que mon aventure était terminée», a dans un premier temps lancé l'international français (49 sélections, 17 buts) pour justifier ses envies d'ailleurs, avant de poursuivre. «Je voulais découvrir quelque chose d'autre. Cela faisait six ou sept ans que j'étais dans le Championnat de France. J'ai donné ce que j'ai essayé de donner à Paris et je pense que je l'ai bien fait. Arriver à 18 ans en post-formation et faire tout ce que j'ai fait, je pense que c'était quelque chose de remarquable. Après, chacun est libre de tirer les conclusions qu'il veut mais c'était mon bilan. Partir était la suite logique.»

Mbappé n'exclut pas une prolongation avec le PSG

Kylian Mbappé, qui a rassuré les supporters parisiens en expliquant qu'il était heureux au Paris SG mais aussi qu'il devait à ses fans et au public français une explication limpide sur sa situation, a confié qu'il ne discutait actuellement pas avec sa direction au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat. Sans toutefois assurer qu'il allait partir librement l'été prochain. «Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l'aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer», a-t-il lancé.

Questionné sur ce qui pourrait le convaincre de rester avec le vice-champion de France en titre, le natif de Bondy a quelque peu botté en touche. «On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité. J'ai déjà gaspillé beaucoup d'énergie cet été, et c'était usant.» En attendant, nul doute que les rumeurs sur l'avenir de Kylian Mbappé continueront de fuser dans tous les sens dans les prochains mois.