La réponse acide de Leonardo à Florentino Pérez dans le dossier Kylian Mbappé

«Nous espérons que le 1er janvier tout pourra être résolu.» Cette petite phrase de Florentino Pérez à propos de Kylian Mbappé à El Debate ce mardi a mis le feu aux poudres. Le président du Real Madrid est d'ailleurs très rapidement revenu sur ses propos au micro de RMC, dans l'heure qui a suivi même. «Ce que j’ai dit est qu’il faut attendre l’année prochaine pour avoir des nouvelles et ce, toujours dans le respect du PSG avec lequel nous entretenons de bonnes relations.» Cette tentative d'apaisement est vaine semble-t-il.

Pour Leonardo, le mal est fait. Car cela fait suite à des petites déclarations lâchées ici et là par Carlo Ancelotti et Karim Benzema au sujet du champion du monde 2018 ces derniers jours. Pour le directeur sportif du PSG, ce sont les tentatives de déstabilisation de trop. D'autant que le Français, en fin de contrat en 2022, faut-il le rappeler, entre dans une phase de communication à outrance auprès des médias ces dernières heures pour donner sa version des faits durant le dernier mercato, où il souhaitait rejoindre le Real Madrid. Leonardo souhaite reprendre la main et c'est sur la Maison Blanche qu'il tape, une nouvelle fois.

Leonardo s'agace

«Cette nouvelle sortie se situe juste dans la continuité d'un manque de respect envers le PSG et envers Kylian, d'ailleurs. Au cours de la même semaine, un joueur du Real Madrid (Karim Benzema), puis l'entraîneur du Real Madrid (Carlo Ancelotti) et maintenant le président du Real Madrid parlent de Kylian comme s'il était déjà l'un des leurs. Florentino Perez avait déjà parlé de Kylian aux supporters madrilènes dans la semaine. Je le répète : c'est un manque de respect qu'on ne peut tolérer », s'emporte Leonardo, qui s'est exprimé dans L'Équipe ce mardi soir.

D'après lui, Florentino Pérez est allé trop loin et depuis trop longtemps maintenant. « Cela fait deux ans que ça dure. Je rappelle juste que la période de mercato est terminée, qu'une saison est en cours. Il y a des matches et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter de cette manière. Que cela cesse ! Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et le club entend bien que cette relation dure. » Une relation qui approche tout de même de la fin, même si comme l'a expliqué l'attaquant, il n'a pas encore totalement renoncé à prolonger avec le PSG, un club où il brille depuis plus de 4 ans maintenant.