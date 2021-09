PSG : Leonardo tacle le Real Madrid et garde espoir pour Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé a animé de manière presque inattendue la dernière semaine du mercato estival. Avec une fin de contrat en juin 2022, l'attaquant français de 22 ans a été l'objet d'un pressing intense de la part du Real Madrid, club de ses rêves, qui a cru pouvoir faire pencher la balance dans les dernières heures du marché des transferts. Mais le Paris Saint-Germain, malgré la menace d'un départ libre à la fin de la saison actuelle, a préféré repousser les offensives du club madrilène.

Interrogé par Canal Plus ce mardi soir, le directeur sportif parisien Leonardo est revenu sur ces derniers jours agités. « Le fait qu’il reste, c’était la seule nouvelle qui pouvait se passer. On n'a jamais pensé à faire tout ça sans Kylian. Vous savez l’histoire. On n'était pas content du comportement du Real Madrid », a affirmé le Brésilien, qui a taclé la Casa Blanca. « Arriver la dernière semaine du mercato, commencer une négociation pour un des meilleurs joueurs au monde… On n'a pas aimé. Mais honnêtement, on n'a jamais pensé. On a été clair par rapport à l'offre qu'ils ont faite. L’offre n’était pas suffisante de notre point de vue. C’était moins que ce qu’on a payé. La dernière offre qu'ils ont dite n'est jamais arrivée. »

Leonardo y croit encore pour une prolongation

Leonardo laisse donc entendre que le timing a été l'une des raisons du refus parisien, tout comme un montant jugé insuffisant. Le Real Madrid aurait pu espérer boucler l'affaire en s'y prenant plus tôt, même si le directeur sportif semble confiant en sa capacité à prolonger l'international français.

« Mbappé représente la différence entre le superficiel et le profond. Il est profond. Quelque chose de profond, tu ne discutes pas. Je ne vois pas Kylian partir à la fin de cette saison. L’objectif de le prolonger ? On n’a jamais changé notre objectif. Le rapport de Mbappé avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ne voit le futur sans lui », a lancé Leonardo, lancé dans une opération séduction. « On n’a pas pensé encore sans lui. Moi, je ne le vois pas partir à la fin de la saison. On ne l’imagine pas. » Reste à savoir ce qu'imagine Mbappé de son côté.