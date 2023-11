Reims : Will Still pousse un coup de gueule après la défaite contre Rennes

Ce dimanche en fin d’après-midi, Julien Stéphan a réussi son retour sur le banc du Stade Rennais. Opposé au Stade de Reims, le club breton s’est imposé en domptant une équipe rémoise fragile cet après-midi (3-1). Forcément, alors que la joie était présenté au SRFC, qui s’est bien remis d’un revers gênant contre l’OL avant la trêve internationale, c’était la soupe à la grimace du côté de la bande à Will Still. Présent en conférence d’après-match, le technicien belge est revenu sur la performance médiocre de son équipe et a poussé un léger coup de gueule.

«Ce n’est pas faute de l’avoir répéter et crier avant d’entrer sur le terrain, a râlé le tacticien de 31 ans. C’est là que tu te sens toujours un peu con comme entraîneur, parce que tu as beau prévenir et insister, la réalité des choses est parfois différente. C’est frustrant, c’est évitable je pense. Mais tout n’a pas été bon. L’échauffement et l’avant-match n’étaient pas bons. Individuellement et collectivement, on n’a pas atteint le niveau qu’il fallait pour mettre en difficulté cette équipe de Rennes. C’est ça le plus énervant. C’est une mauvaise soirée. Ce n’était pas un bon Stade de Reims, aussi bien individuellement que collectivement. On n’a pas été au niveau. Il ne faut pas se cacher derrière des excuses. Il ne faut pas essayer d’en trouver non plus.»