Ligue 1 : Rennes fête le retour de Julien Stéphan par une victoire contre Reims

Les dernières semaines ont été agitées du côté de Rennes avec le départ de Bruno Génésio, remplacé in extremis par le revenant Julien Stéphan pendant la trêve internationale de novembre. 32 mois après l’avoir quitté, le technicien français retrouvait la maison avec la lourde tâche de relancer une équipe bretonne menacée par le spectre de la relégation. D’autant qu’avant cette fameuse coupure, Rennes, battu par Lyon (0-1), venait d’ajouter à son actif une quatrième défaite sur ses cinq dernières rencontres de Ligue 1. Ainsi, les Bretons accueillaient le Stade de Reims, animés par la volonté de rompre avec cette spirale négative. Un défi loin d’être évident face à une équipe champenoise, cinquième avant le coup d’envoi, qui avait à cœur de se racheter après être tombée sur ses terres face au Paris Saint-Germain (0-3), le 11 novembre dernier.

Ainsi, les ouailles de Julien Stéphan s’articulaient en 3-4-3 avec Steve Mandanda dans les cages rennaises derrière un trio composé de Christopher Wooh, Jeanuel Belocian et Arthur Theate. Au milieu, Nemanja Matic était associé à Benjamin Bourigeaud et Enzo Le Fée tandis qu’Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo et Martin Terrier occupaient le front de l’attaque. En face, Will Still optait pour un 4-3-3 avec le retour de Teddy Teuma au milieu de terrain, aux côtés de Marshall Munetsi et d’Azor Matusiwa. Devant, Junya Ito, Oumar Diakité et Mohamed Daramy étaient alignés aux avant-postes. Poussé par le public du Roazhon Park, Rennes n’a pas tardé à prendre les commandes dans la partie. Au bout de quatre minutes de jeu, Amine Gouiri, préféré à Ludovic Blas, justifiait la confiance de son coach en reprenant victorieusement un ballon cafouillé dans la zone de vérité rémoise à l’issue du premier corner de la partie (1-0, 4e). Très bien rentré dans son match, Rennes faisait l’assaut du but de Yehvann Diouf qui enlevait la balle du 2-0 à Arnaud Kalimuendo en se détendant parfaitement au sol (10e). Dix minutes plus tard, Reims parvenait à se montrer dangereux. À l’affût d’une frappe d’Oumar Diakité contrée par Arthur Theate, Marshall Munetsi buttait à son tour sur Jeanuel Belocian (21e) avant de se blesser au terme d’un contact avec Amine Gouiri et d’être remplacé par Amine Richardson (33e).

Rennes a démarré le second acte comme le premier avant de se mettre à l’abri

Loin de se laisser abattre par ce fait de jeu malheureux, Reims poussait pour revenir au score et se voyait récompensé juste avant la pause. Sur un centre de Junya Ito, Oumar Diakité profitait de la passivité des défenseurs rennais pour conclure de la tête. Annulé dans un premier temps par l’arbitre pour une position de hors-jeu, l’Ivoirien pouvait dans la foulée jubiler en voyant le VAR validé son but (1-1, 45e+3). Au terme d’un premier acte peu flamboyant où les occasions franches se sont raréfiées, Rennes entamait tambour battant la seconde période. Martin Terrier parvenait à décaler Benjamin Bourigeaud dans la surface rémoise. Le capitaine breton trompait ensuite le portier rémois du pied gauche pour redonner l’avantage à son équipe après seulement 18 secondes disputées en deuxième période (2-1, 46e). Déterminé à ne pas se laisser distancer, le club champenois faisait passer quelques frissons au Roazhon Park, à l’image de cette frappe de Teddy Teuma plein axe qui prenait finalement la direction du petit filet de Steve Mandanda (56e). Puis, le portier tricolore s’employait quelques minutes plus tard pour repousser une tête de Yunus Abdelhamid (62e).

Bousculé, Rennes tenait bon et venait doucher les espoirs champenois. À la baguette sur coup franc, Benjamin Bourigeaud trouvait Arthur Theate qui déviait suffisamment le cuir de la tête pour tromper la vigilance du gardien rémois (3-1, 66e). Sonnés, les hommes de Will Still étaient proches de concéder un quatrième but mais Martin Terrier était trop court pour reprendre un centre rasant d’Adrien Truffert (70e). Progressivement, le rythme est retombé d’un cran et les Rennais ont filé vers un succès salvateur, le premier en championnat depuis le 1er octobre (3-1 face au FC Nantes, 7e journée). Avec cette victoire, Julien Stéphan soigne son retour à Rennes qui remonte au dixième rang avec quatre unités d’avance sur la zone rouge. De bon augure avant de retrouver la Ligue Europa et le Maccabi Haïfa, jeudi (18h45). De son côté, le Stade de Reims concède une nouvelle défaite et manque l’opportunité de prendre provisoirement la quatrième place à Lille, qui se déplace à Lyon en clôture de cette 13e journée de Ligue 1.