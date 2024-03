Équipe de France U23 : la liste de Thierry Henry sans Rayan Cherki

Le 26 juillet prochain, les Jeux Olympiques de Paris 2024 débuteront dans l’Hexagone. Une compétition qui est déjà dans les têtes des athlètes qui participeront à ces Olympiades, notamment celles des footballeurs. D’ailleurs, ce sujet fait l’actualité en ce moment puisque Thierry Henry aura la possibilité de sélectionner au maximum trois joueurs âgés de plus de 23 ans. Cette semaine, on a évoqué les noms d’Antoine Griezmann, d’Olivier Giroud et de Kylian Mbappé. Ce n’est pas un secret, tous rêvent de pouvoir disputer le tournoi olympique en France. Mais cela risque de poser certains problèmes.

Tout d’abord, les Bleus vont disputer l’Euro 2024 durant l’été et certains, à l’image de Didier Deschamps, craignent un calendrier trop surchargé. Ensuite, il faudra aussi que les clubs des joueurs en question acceptent de les laisser prendre part aux JO, tout en sachant qu’ils reviendront en retard en club. Les écuries ont tout à fait le droit de refuser d’envoyer des joueurs sachant que le tournoi se déroule hors des dates FIFA. Pour Kylian Mbappé, un autre souci s’ajoute, puisqu’il va rejoindre le Real Madrid, qui voudra compter sur lui le plus vite possible. Selon L’Equipe, sa participation paraît compromise.

EdF Espoirs : Rayan Cherki peut s’inquiéter

Cherki manque à l’appel

Mais le sélectionneur des Espoirs et des U23 a encore un peu de temps avant de trancher définitivement et de donner sa liste définitive pour Paris 2024. En attendant, il a dévoilé ce jeudi la première liste de l’équipe de France U23. Celle-ci affrontera la Côte d’Ivoire et les États-Unis en amical durant ce mois de mars. Pour ces deux rendez-vous, Thierry Henry a fait appel à 23 joueurs. Parmi eux, plusieurs éléments qu’il a déjà dirigés en U21 à l’image de Castello Lukeba, Malo Gusto, Arnaud Kalimuendo, Elye Wahi ou encore Bradley Barcola, un temps pressenti pour rejoindre les A.

Il a aussi fait appel à des éléments nés en 2001 comme Joris Chotard, Lucas Chevalier ou encore Adrien Truffert. Le sélectionneur tricolore a fait des choix forts puisqu’il s’est notamment passé des services de Rayan Cherki, irrégulier encore sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Mathys Tel (Bayern Munich) n’est pas là non plus, lui qui plaît beaucoup à Thierry Henry. Un sélectionneur qui teste et ose des choses avant une grande échéance olympique.

La liste de l’équipe de France U23 :

Gardiens : Lucas Chevalier (LOSC), Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (Toulouse FC)

Défenseurs : Bafodé Diakité (LOSC), Maxime Estève (Burnley), Malo Gusto (Chelsea), Bradley Locko (SB29), Castello Lukeba (RB Leipzig), Kiliann Sildillia (Fribourg), Adrien Truffert (Stade Rennais), Leny Yoro (LOSC)

Milieux : Maghnes Akliouche (AS Monaco), Joris Chotard (MHSC), Andy Diouf (RC Lens), Désiré Doué (Stade Rennais), Manu Koné (Borussia M’Gladbach), Enzo Millot (Stuttgart), Khéphren Thuram (OGC Nice)

Attaquants : Bradley Barcola (PSG), Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais), Wilson Odobert (Burnley), Georginio Rutter (Leeds), Elye Wahi (RC Lens)