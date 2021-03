EdF : Raphaël Varane juge son association avec Presnel Kimpembe

Mercredi face à l'Ukraine, Didier Deschamps décidait de s'appuyer sur le duo Raphaël Varane, Presnel Kimpembe en charnière centrale. Une association qui recueille tous les suffrages du sélectionneur des Bleus en ce moment. Dans une interview accordée à Téléfoot, Raphaël Varane s'est penché sur sa récente association avec le défenseur du PSG.

La suite après cette publicité

Et l'intéressé estime que cette paire possède un bel avenir devant elle. « Plus on joue ensemble, mieux on se connait, mieux on se situe l'un par rapport à l'autre. Je pense qu'on peut être tout à fait complémentaires, » a ainsi commenté Varane. Pourvu que ça dure...