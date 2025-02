Roberto De Zerbi s’estime chanceux d’être l’entraîneur de l’OM

Au terme d’une Olympico intense, l’OM s’est imposé contre l’OL (3-2). Après la rencontre, Roberto De Zerbi est revenu sur l’ambiance spéciale de ce genre de match. «Je suis chanceux d’être l’entraîneur de l’OM, car ce stade est le meilleur en Europe ! J’ai vu beaucoup de stade en Europe, et y’en a pas des comme ça. On est payés pour jouer à l’OM, mais ça devrait être à nous de payer pour vivre ce genre d’ambiance», a-t-il lâché au micro de DAZN.

La suite après cette publicité

L’entraîneur marseillais a également commenté la performance de son équipe : «Je crois que nous avons joué dans leur moitié de terrain presque tout le match. En première période, Lyon n’est venu que deux fois dans notre camp, et c’est tout de même un adversaire de qualité. On a vraiment très bien joué en première période, mais on a fait trop d’erreurs dans les dernières passes. En termes de mentalité et de pressing, on a changé beaucoup de choses dans notre structure. Avec Hojbjerg à l’intérieur, on était parfois à quatre derrière, et au milieu, Valentin Rongier était parfois intégré dans un schéma en 3+1»