Coupe du Monde 2022, Brésil : la détresse de Thiago Silva après l’échec de la Seleção

Le ciel est tombé sur la tête des supporters auriverdes ce vendredi soir sur la pelouse de l'Education City Stadium. En effet, le Brésil, après un tir au but de Marquinhos envoyé sur le poteau gauche, est sorti de la Coupe du Monde 2022 au Qatar après son élimination à la séance de tirs au but face à la Croatie (1-1, 4-2 aux t.a.b.), coutumières des penalties pour départager une rencontre après avoir écarté le Japon en huitièmes de la même manière. L'un des favoris au sacre final de cette 22e édition du tournoi mondial sort donc de l'émirat par la petite porte malgré une démonstration au stade précédent face à la Corée du Sud (4-1).

Pourtant, après 90 minutes durant lesquelles ils avaient été bousculés par une équipe au damier joueuse et impactante, les hommes de Tite avaient réussi à tromper un Dominik Livakovic impérial avant l'ouverture du score (10 arrêts, puis un onzième à la 120+2e) par l'intermédiaire de Neymar, à la suite d'un superbe mouvement collectif. Néanmoins, Bruno Petković profitait de la légère déviation de Marquinhos sur sa reprise pour remettre les deux équipes à égalité et permettre aux siens de disputer les tirs au but, remportés par la bande à Zlatko Dalic grâce à un dernier rempart encore une fois décisif (1 arrêt face à Rodrygo, après 3 parades face aux Nippons).

La dernière compétition de Thiago Silva ?

Titulaire indiscutable de la charnière centrale brésilienne aux côtés de son ancien coéquipier au PSG Marquinhos, Thiago Silva (38 ans), noté 5,5 par notre rédaction, ne cache pas sa déception après cette sortie prématurée, face à une Croatie méritante selon lui : «dans le football, on est sujet à ce que fait l'autre équipe, on a été face à une équipe de grande qualité. Peut-être qu'on aurait pu être meilleurs à certains moments, on n'a pas l'habitude de concéder des contres de cette qualité. On a fait tourner le ballon et c'est là ou on a été surpris, c'est dommage. Malgré la tristesse, il faut aller de l'avant et je suis fier de mes coéquipiers. C'est ça le foot», a-t-il confié au micro de beIN Sports.

Pour sa troisième élimination en quarts de finale en quatre éditions, le défenseur de Chelsea avoue à demi-mot que ce Mondial qatari pourrait bien être sa dernière compétition disputée avec la Verde-Amarela : «difficile de trouver les mots, de se consoler. J'ai déjà vécu des déceptions avec la Seleção et dans ma vie personnelle. Quand on rate un objectif aussi important, ça fait mal. Mais il faut s'en remettre, relever la tête, on n'a pas le choix. Dès que je suis tombé, je me suis relevé. En tant que joueur, on verra ce qu'il va se passer, peut-être que je n'aurais plus d'opportunité comme celle-ci et qu'on m'attendra dans d'autres fonctions...» Une page qui devrait se tourner dans l'histoire de la Seleção...