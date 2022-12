CdM 2022, Croatie : Zlatko Dalic est aux anges après l'exploit croate

Auteur d'un incroyable exploit avec sa sélection, Zlatko Dalic s'est exprimé quelques minutes seulement après la victoire de la Croatie face au Brésil (1-1, 4 tab à 2). L'occasion pour le sélectionneur des Vatreni de livrer sa fierté, de remercier ses joueurs et d'adresser un message au peuple croate.

«On a réussi à vaincre les plus grands, on a réussi à aller jusqu’au bout, nous sommes fiers. Les Croates réussissent toujours, félicitation à tous les joueurs, nous sommes très très fiers, ce n’est pas la fin maintenant il faut aller plus loin. Tous les joueurs ont vraiment été géniaux. Petkovic a réussi à marquer. C’est la victoire de la Croatie, nous avons donné tous notre maximum, merci à tous ceux qui n’ont pas joué une seule minute mais qui ont vécu ce match, merci à tous ceux qui écrivent, qui lisent qui regardent la Croatie, c’est pour le peuple croate. C’était pour vous tous. On a montré que la Croatie peut vaincre. C’est la deuxième fois que la Croatie se retrouve en demi-finale. C’est dingue. Un grand merci.»