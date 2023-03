Mercato : les frères Thuram réunis dans le même club ?

La suite après cette publicité

L’un joue au Borussia Mönchengladbach et l’autre à l’OGC Nice, mais Marcus et Khéphren Thuram ont de fortes chances de changer d’air l’été prochain. Pour aller jouer dans le même club ?

« Vous savez, on a tous les deux des carrières différentes. Si un jour on doit jouer ensemble, ce sera avec plaisir. Mais ce n’est pas une obsession. Khéphren prendra ses décisions et moi les miennes. Si ce sont les mêmes, tant mieux sinon ce n’est pas une obsession », a confié Marcus en conférence de presse.

À lire

EdF, Nice : Jean-Clair Todibo se confie sur son avenir