CdM 2022 : Hansi Flick veut voir l'Argentine gagner contre la France

La suite après cette publicité

Si l'Allemagne n'est plus dans la compétition, évincée en phase de poules du Mondial au Qatar, le sélectionneur de cette dernière continue de suivre la complétion, et a sa petite préférence pour la finale, de ce jour, entre l'Argentine et la France.

« Si vous êtes un romantique du football, vous voudrez que Lionel Messi (gagne) car il est le joueur le plus remarquable de ces dix dernières années. Il démontre toujours les qualités qu'il a à cet âge », a commenté auprès de SID, Hansi Flick (57 ans).