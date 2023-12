Paolo Maldini se lâche sur son départ de l’AC Milan

L’AC Milan a tourné la page Paolo Maldini. Avec difficulté tout de même car le début de saison est irrégulier et l’ambiance n’a pas toujours été bonne au club depuis son départ. Il y a d’abord eu les états d’âme de certains joueurs comme Mike Maignan. Ce dernier a même feint une volonté de départ puisqu’il avait rejoint la Lombardie grâce à l’ancien défenseur. Depuis, le mercato est passé par là et ne donne pas complètement satisfaction, en témoignent les résultats de cette première partie d’exercice : qualification très compromise pour les 8es de finale de Ligue des Champions et 3e de Serie A.

C’est le propriétaire américain, Gerry Cardinale, qui a fait le ménage en interne. Les désaccords étaient devenus trop importants pour poursuivre cette mission ensemble. Federico Massara, le bras droit de Maldini a lui aussi été remercié. Les deux hommes ont été remplacés par Giorgio Furlani et Geoffrey Moncada à la tête de la direction sportive. Une pilule qui a encore du mal à passer pour la légende milanaise, même six mois après son éviction. «Je crois que la décision de nous licencier, moi et Massara, avait été prise plusieurs mois en amont. Et rétrospectivement, je suis obligé de reconsidérer ma relation avec certaines personnes.»

Maldini n’a pas été surpris de son licenciement

Selon lui, son sort et celui de son ancien adjoint étaient déjà scellés depuis longtemps. Il en veut pour preuve leur prolongation très tardive en juin 2022. «Ça aurait été trop impopulaire de nous renvoyer après le scudetto», raconte-t-il dans une interview fleuve à La Repubblica qui fait beaucoup de bruit en Italie. Il affirme d’ailleurs que le propriétaire américain a tous les droits de ne plus vouloir faire appel à lui. Il regrette tout de même la manière de le faire et surtout de ne pas être en adéquation avec les valeurs du club qu’il a si longtemps fréquenté comme joueur puis comme dirigeant.

«Les méthodes sont importantes et beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme elles auraient dû, pour le respect des personnes et de leurs postes. J’ai dû discuter pour trouver un accord et ne pas renoncer à mes droits, mais j’ai immédiatement dit au PDG Furlani que la dernière chose que je voulais était un différend avec le club.» Il défend aussi son bilan et assure qu’il n’y a jamais eu de problème avec Massara, au contraire même. «L’idée a été véhiculée que nous ne partagions pas d’objectifs et de stratégies de marché. Rien n’est plus éloigné de la vérité.» Toujours amoureux de l’AC Milan, c’est désormais avec distance qu’il tente de maintenir cette fusion.