Manchester City accélère pour boucler son premier transfert

Pep Guardiola ne s’est pas arraché les cheveux cette saison. Mais le technicien espagnol s’est souvent griffé le crâne en signe de désespoir alors que ses joueurs ont enchaîné les mauvais résultats et les blessures. Jusqu’au bout, cet exercice 2024-25 aura été un calvaire pour Manchester City, qui a perdu la finale de la FA Cup 1 à 0 face à Crystal Palace il y a quelques jours. Mais il faudra vite tourner la page car la Coupe du Monde des Clubs se profile déjà. Et les pensionnaires de l’Etihad Stadium comptent bien figurer, voire remporter ce nouveau tournoi.

Pour y parvenir, ils compteront notamment sur Rodri, qui a fait son grand retour sur les terrains il y a quelques jours après plus de 8 mois d’absence. Une "recrue" de taille pour Guardiola. Mais l’ancien coach du FC Barcelone veut aussi injecter du sang frais dans son effectif, qui a été pas mal décimé cette saison. Il souhaite des joueurs pouvant enchaîner un certain nombre de matches sans blessure. Pour renforcer son entrejeu, il a jeté son dévolu sur Tijjani Reijnders (26 ans). Un élément ciblé depuis plusieurs semaines.

City veut vite signer Reijnders

Si l’AC Milan n’est pas forcément pour le vendre, la porte n’est pas non plus fermée à double tour pour le footballeur sous contrat jusqu’en 2030. Il y a quelques jours, le Telegraph expliquait que les Rossoneri veulent battre leur record de vente établi avec Kaka, cédé au Real Madrid pour environ 68 M€. Ce mardi, le Daily Mail fait un nouveau point sur ce dossier et parle d’un montant minimum de 65 M€. La publication anglaise assure également que les Mancuniens souhaitent accélérer sur ce dossier capital et que son transfert soit bouclé avant le début de la Coupe du Monde des Clubs, qui débutera officiellement le 15 juin prochain.

Mais ce n’est pas tout. Le Daily Mail ajoute que Manchester City aimerait aussi mettre la main sur Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest ou Rayan Cherki (OL), plus dans un rôle de numéro 10. De son côté, AS explique que les Cityzens sont aussi très intéressés par Ardon Jashari. Âgé de 22 ans, ce milieu de terrain suisse évolue au Club Bruges, où il a fait sensation cette saison. Son prix est estimé à un peu plus de 35 M€. Décidé à renforcer son milieu, Manchester City explore donc plusieurs pistes. Mais l’idée est avant tout de boucler la signature de Reijnders dans les prochains jours.