Manchester City : ça sent bon pour Tijjani Reijnders

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde des Clubs, Manchester City continue d’avancer sur ses dossiers prioritaires pour le mercato estival, à commencer par le milieu néerlandais Tijjani Reijnders, considéré comme la cible principale de Pep Guardiola. Selon nos informations, les négociations entre Milan et les Skyblues sont en bonne voie, les Rossoneri ont d’ailleurs reçu une grosse offre.

De plus, le joueur est lui emballé par le projet cityzen, et souhaite rejoindre Manchester, ce qui devrait faciliter les négociations entre l’ancien d’Alkmaar et le club, une fois que l’accord entre les deux formations sera trouvé. Les dirigeants de Manchester City continuent en parallèle d’avancer sur d’autres dossiers, à l’image du milieu offensif de Nottingham Morgan Gibbs-White, mais les négociations pour le Batave du Milan avancent très bien.