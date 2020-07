Barça : Quique Setién rouspète encore contre la VAR

En Espagne, la polémique prend de l'ampleur journée après journée. En Catalogne notamment, où on estime que le Real Madrid a été favorisé par l'arbitrage à plusieurs reprises depuis le retour de la Liga. Quique Setién a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. Le coach barcelonais n'a pas voulu parler des Merengues, mais a en revanche confié qu'il estimait que la VAR n'était pas toujours bien utilisée.

« Ça ne me dérange pas que quelqu'un donne son opinion, tant que c'est avec respect. La vérité, c'est qu'il y a des situations qui nous surprennent tous quant à l'utilisation de cet outil. La même action, des fois on va la voir, des fois non. On a un outil extraordinaire mais il n'est pas utilisé de la meilleure manière, de manière uniforme. Ça peut déconcerter, chacun interprète ce qui se passe comme il veut. Ce qu'il faut, c'est que les critères soient les mêmes. S'il y a un contact et que l'arbitre va voir l'action, il faut aller voir toutes les actions similaires après. Ou sinon, accepter la décision de l'arbitre à tout moment, comme c'était le cas avant », a expliqué le tacticien espagnol. Pas de quoi calmer les ardeurs catalanes...