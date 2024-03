Luis Suárez raconte son transfert avorté au Real Madrid

Luis Suárez a contribué aux plus belles heures du FC Barcelone avec la MSN (Messi, Suárez, Neymar). Titulaire à la pointe de l’attaque de 2014 à 2020, "El Pistolero” a tout gagné avec le club catalan avec une Ligue des Champions (2015), des Liga (2015, 2016, 2018, 2019) et des Copa del Rey (2015, 2016, 2017, 2018). Désormais à l’Inter Miami, avec ses anciens partenaires du Barça (Jordi Alba, Sergio Busquet et Lionel Messi), l’Uruguayen s’est confié sur sa possibilité de rejoindre le club rival en 2014 : le Real Madrid. Le club merengue voulait attirer le joueur de Liverpool pour remplacer Karim Benzema.

« Mon agent a parlé au Real Madrid. Ils voulaient me signer avant la Coupe du Monde 2014. C’était pratiquement déjà convenu » a-t-il signifié dans une vidéo Youtube de la sélection uruguayenne. Au Brésil, le Barça est venu aux nouvelles et Luis Suárez a changé de cap. Jouer au Barça a « toujours (été) mon rêve ». L’histoire a été belle puisque Luis Suárez a ensuite inscrit au total 197 buts pour le club catalan. Karim Benzema, en restant au Real Madrid, a réalisé son rêve de remporter le Ballon d’Or en 2022.