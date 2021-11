FC Barcelone : Xavi envoie un message à ses supporters

La suite après cette publicité

C'est officiel : l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone Xavi Hernandez est de retour dans le club qui l'a formé et fait briller à l'international. Cette fois-ci, le champion du monde 2010 vient occuper le poste d'entraîneur de l'équipe première, après quatre ans en tant que joueur à Al-Sadd, suivis de deux ans d'expérience sur le banc du club qatari. Si sa présentation est prévue ce lundi en compagnie du président Joan Laporta, avant de faire sa première lors du Derby de Barcelone face à l'Espanyol le 20 novembre prochain, le nouveau coach du Barça a déjà envoyé un message aux supporters blaugranas sur ses réseaux sociaux, ne cachant pas sa joie de retrouver l'institution qu'il a connue durant deux décennies.

«Chers Culers, je rentre à la maison. Je retourne à l'endroit qui m'a vu grandir, je retourne dans le club de ma vie. Je ne peux pas décrire avec des mots l'émotion que je ressens à l'idée de revenir défendre cet écusson que j'ai gravé dans mon cœur, de sentir le Camp Nou vibrer de l'intérieur et d'entendre les acclamations de ce grand public. Je sais que j'arrive à un moment difficile, mais je relève ce défi avec la plus grande des illusions. Je vais travailler et me battre comme un seul homme pour atteindre ensemble la place que nous méritons. Merci au FC Barcelone de me faire confiance à nouveau et à tous les fans qui ont cru que je devais assumer ce rôle important. L'histoire continue...», a-t-il écrit sur son compte Instagram.