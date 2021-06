Loïc Négo, Hongrie : « on méritait les trois points »

La suite après cette publicité

Ancien joueur du FC Nantes né à Paris, Loïc Négo est international hongrois depuis octobre dernier. Naturalisé, celui qui est au MOL Fehérvár FC depuis 2015 a célébré sa 13e sélection face à l'équipe de France. Au coup de sifflet final de la rencontre Hongrie-France (1-1), il a pu échanger avec Antoine Griezmann, qu'il avait côtoyé en jeunes, comme il l'a raconté à beIN Sports. «On a discuté un peu avec Antoine (Griezmann), je comprends sa frustration, il n'était pas souriant après le match, ça prouve qu'on a fait le travail, content de le voir frustré par le résultat. Travail d'équipe énorme de la part de l'équipe hongroise».

Le milieu a ensuite réagi après le nul au goût de victoire de son équipe (1-1). Qui selon lui aurait mérité mieux. «On a travaillé dur, au vu du premier match, après la défaite face au Portugal on savait qu'il fallait vite relever la tête, contre les meilleurs. On a travaillé les petits détails, les gros détails, on ressort du match contents, même si on a une petite frustration, on sentait que les trois points étaient à notre portée. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions que nous, mais on s'est battu ensemble. Le nul est mérité quand on regarde le contenu de notre équipe».