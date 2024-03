Zinedine Zidane et Jude Bellingham font un carton !

Il y a quelques jours, Zinedine Zidane et Jude Bellingham ont pris la pose ensemble. Les deux stars sont les égéries d’une nouvelle collection haut de gamme nommée "Y-3". Celle-ci est le fruit d’une collaboration entre adidas, le Real Madrid et le Japonais Yohji Yamamoto.

C’est donc Zizou et la nouvelle star madrilène qui ont été choisis pour assurer la promotion de cette marque, qui n’est pas forcément accessible à toutes les bourses. Relevo précise qu’il s’agit d’une collection de luxe et rappelle que certains produits vendus par le passé étaient assez chers (veste à 700 euros par exemple). Quoi qu’il en soit, adidas a déjà réussi un joli coup de communication puisque les photos de Zidane et Bellingham ensemble ont cartonné sur les réseaux sociaux.