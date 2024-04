Memphis Depay évoque un retour en Ligue 1

Désormais à l’Atlético de Madrid, Memphis Depay a marqué le championnat de France de son empreinte lorsqu’il évoluait avec l’OL. Chez les Gones, l’international néerlandais avait enfin lancé sa carrière en s’imposant comme l’atout offensif de son équipe. En France, l’attaquant de 30 ans a inscrit 76 buts et délivré 55 passes décisives en 178 matches. Et lors d’un entretien accordé à Prime Video, il a évoqué un possible retour en Ligue 1.

«Je ne dirais pas que c’est impossible, car rien n’est impossible. Pour l’instant, je suis à Madrid et je suis heureux avec l’Atlético mais on verra dans le futur. La Ligue 1 est un championnat que beaucoup de personnes sous-estiment. J’ai joué en Angleterre, en France, en Espagne. La Ligue 1 n’est pas facile, c’est très sérieux et très physique avec des joueurs très rapides», a-t-il lancé. De quoi faire rêver certains supporters lyonnais qui s’imaginent un retour.