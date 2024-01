L’OL toujours dans la course pour Nemanja Matic !

C’est un feuilleton qui offre des rebondissements quotidiens, ou presque. Où jouera Nemanja Matic à partir de février ? Probablement pas au Stade Rennais, qui a acté les envies de départ du milieu serbe. Potentiellement au Besiktas, qui est toujours très intéressé, et qui pousse pour le faire venir en Turquie.

Mais l’OL n’a pas encore rendu les armes. Selon nos informations, les relations se sont réchauffées entre Rennes et Lyon, et des discussions sont toujours en cours sur ce dossier. L’OL reste séduit par le joueur, son profil et son expérience. Si rien n’est encore garanti, le club rhodanien a encore ses chances malgré la fermeté initiale des dirigeants rennais.