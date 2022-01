Nigeria - Tunisie : les compositions officielles

Après la confrontation entre le Burkina Faso et le Gabon, place au deuxième 1/8e de finale de la CAN 2022 entre le Nigéria et la Tunisie. D'un côté, les Super Eagles qui sont en grande forme et qui sont la seule équipe à avoir remporté leurs trois matchs de poule. De l'autre, les Aigles de Carthage qui se sont qualifié de justesse en tant que meilleur troisième. Les deux équipes se retrouvent trois ans après leur confrontation en finale pour la troisième place de la dernière CAN (victoire 1-0 du Nigéria). La seule fois lors de leurs sept dernières rencontre où le match ne s'est pas terminé par un nul. Attention donc à la prolongation. La rencontre sera à suivre en live commenté juste ici.

Du côté des compositions, le Nigeria fait dans le classique, porté notamment par son quatuor offensif Chukwueze, Awoniyi, Simon, Iheanacho. Les Aigles de Carthage comptent eux quatre absents, pour cause de Covid. En revanche Khazri, Bronn et Jebali, testés négatifs de dernière minute, sont eux sur le banc.

Les compositions d'équipes :

Nigeria : Okoye – Aina, Troost-Ekong(cap.), Omeruo, Sanusi – Ndidi, Aribo – Chukwueze, Iheanacho, Simon – Awoniyi.

Tunisie : Ben Saïd – Dräger, Ifa, Talbi, Haddadi – Laïdouni, Skhiri, Ben Slimane – Rafia, Jaziri, Msakni(cap.).