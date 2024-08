OL : Nuamah accepte l’offre d’Everton

Cela bouge à l’Olympique Lyonnais ! Le club rhodanien attend les renforts d’Omari en provenance de Rennes, et de Zaha en provenance de Galatasaray. Et si Wilfried Zaha débarque à Lyon, c’est pour compenser le probable départ d’Ernest Nuamah. Le Ghanéen est sur les tablettes d’Everton et de Nottignham Forest en cette fin de mercato.

Selon nos informations, l’ailier de 20 ans a accepté l’offre des Toffees, qui doivent donc boucler le deal avec l’OL. Il était récemment fait mention d’une offre aux alentours de 30 M€. On rappelle qu’Everton est le club que John Textor souhaite acheter avec Eagle Football.