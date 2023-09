L’incroyable volte-face de Tottenham avec Hugo Lloris

La suite après cette publicité

En 2023, Hugo Lloris a décidé de prendre un nouveau départ. Capitaine des Bleus depuis 2010, il a annoncé sa retraite internationale en janvier dernier après avoir honoré 145 sélections. Cet été, le natif de Nice voulait aussi changer d’air après 11 années de bons et loyaux services à Tottenham. Les Anglais lui avaient d’ailleurs assuré qu’il serait libéré de sa dernière année de contrat (juin 2024) si jamais il trouvait un point de chute. Rapidement, il a été annoncé du côté de l’Arabie saoudite. Puis c’est du côté de l’Italie que son nom a commencé à revenir un peu plus sérieusement.

La Lazio Rome était très intéressée à l’idée de récupérer ce portier expérimenté. Mais tout le monde au club n’était pas du même avis. En effet, Maurizio Sarri n’était pas pour recruter le Français, estimant qu’il avait déjà les joueurs qu’il lui fallait à son poste. Après plusieurs rebondissements, Lloris n’a pas rejoint la Lazio. Il aurait pu poser malgré tout ses valises à Rome puisque José Mourinho pensait à lui du côté de la Louve. Mais là encore, ce n’est pas allé plus loin que le stade du simple intérêt. En fin de mercato, l’ancien gardien de l’OL a été associé à Newcastle et l’OGC Nice, son club formateur. Mais les Aiglons, par la voix de leur directeur sportif Florent Ghisolfi, ont démenti dans Nice-Matin.

Tottenham voulait le mettre au placard

«C’est une histoire révélatrice du foot actuel et de l’impact des réseaux sociaux. Dans les dernières minutes du mercato un agent a tenté de le faire résilier son contrat à Tottenham avec la carotte Nice, ils ont ensuite fait fuiter l’info d’un refus pour l’atteindre. Il n’a pas refusé Nice puisque concrètement le club ne lui a rien proposé. Comme je lui avais dit en fin de saison dernière, on a fait le choix Bulka. Et nous n’avons jamais imaginé, sportivement et financièrement, la possibilité que Hugo vienne en numéro 2 à Nice. Mais c’est un enfant du pays, il aime le club. C’est un projet qui peut lui correspondre dans le bon timing. On l’a dans un coin de la tête.»

Finalement, Hugo Lloris, qui n’a pas forcément été approché quand le Real Madrid et le Bayern Munich cherchaient un n°1 bis, est resté à Londres. Ce qui n’arrangeait pas Tottenham. Le Guardian avait d’ailleurs ajouté que l’ancien capitaine des Bleus pourrait recevoir un traitement très dur de la part de son club puisque les Londoniens étaient prêts à le mettre au placard jusqu’au mercato d’hiver 2024. L’idée était qu’il ne joue aucune rencontre bien qu’il soit présent aux entraînements. Mis de côté, puisqu’il n’a joué aucune rencontre cette saison, Lloris n’est plus dans les plans d’Ange Postecoglou. Ce dernier a confié le rôle de n°1 à Guglielmo Vicario, qui assure pour l’instant (2 clean sheets, 4 buts encaissés).

Les Spurs ont changé d’avis

Mais ce jeudi, la presse anglaise nous apprend que Tottenham pourrait bien retourner sa veste encore une fois. En effet, Hugo Lloris est bien présent dans la liste des 25 joueurs sélectionnés pour disputer la Premier League 2023-24. Elle a été dévoilée hier. Une surprise puisque les Spurs ne voulaient plus du tout du Frenchy, qui a donc été sélectionné. Le Daily Mail explique qu’il aura l’occasion de prouver au nouveau manager qu’il peut encore être utile. Mais il paraît compliqué de le revoir en Premier League, sauf blessure ou suspension du gardien titulaire.

Tottenham ne jouant pas de Coupe d’Europe cette saison, Lloris ne pourra pas espérer gratter des minutes. Ce sera peut-être le cas lors des coupes nationales anglaises. Mais, il est possible que ce soit plutôt Fraser Forster qui soit aligné puisqu’il est a priori n°2 dans l’esprit d’Ange Postecoglou. Malgré tout, le choix d’intégrer le Français dans la liste pour la Premier League est perçu comme un pas vers le joueur par la presse anglaise qui écrit qu’«Ange Postecoglou fait volte-face concernant Hugo Lloris après l’avoir autorisé à partir cet été.» Dans le foot, tout va très vite. Hugo Lloris en a fait l’expérience.