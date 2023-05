MU : Diogo Dalot prolonge jusqu’en 2028

Arrivé en 2018 en provenance de Porto, Diogo Dalot s’est imposé comme élément central de Manchester United sous la houlette d’Erik ten Hag cette saison, avec notamment 42 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec les Red Devils. Le club basé à Old Trafford a d’ailleurs annoncé ce mercredi la prolongation du contrat de son latéral portugais jusqu’en 2028, avec également une option pour une année supplémentaire. Un bel aboutissement pour le joueur de 24 ans qui a continue son ascension dans la hiérarchie des défenseurs mancuniens.

«Diogo est un excellent défenseur, doté d’une excellente combinaison de vitesse, de force et de polyvalence. Il s’est constamment développé, s’améliorant d’année en année depuis qu’il a rejoint le club en 2018. Diogo a une forte mentalité, des normes élevées et une grande personnalité, et nous sommes ravis qu’il reste un membre important de l’équipe pour les années à venir» a notamment confié John Murtough, le directeur du football de Manchester United.

