Le PSG a bouclé le dossier Juan Bernat

«En cas de mauvaise proposition du PSG, nous serons là». Le FC Barcelone, en plein processus électoral, a contacté Juan Bernat (28 ans) pour tenter de le convaincre de le rallier cet été, à l'issue de son contrat avec le Paris SG. Une tentative, assez appuyée, qui n'aura pas porté ses fruits.

Les intentions de l'international espagnol (11 sélections, 1 but) sont ailleurs. Selon Le Parisien, le latéral gauche et le club de la capitale sont tous proches d'un accord définitif pour une prolongation de contrat. On ignore encore la durée de ce nouveau bail, mais il ne reste plus que quelques détails à finaliser, notamment sur le plan salarial (il émarge actuellement à 4,5 M€ bruts par an).

Annonce imminente

Malgré une rupture du ligament croisé du genou gauche en début de saison, Leonardo n'a pas hésité à ériger ce dossier parmi ses priorités, après les dossiers Neymar (29 ans) et Kylian Mbappé (22 ans). Le directeur sportif, qui a toutefois suivi en parallèle la piste Benjamin Mendy (Manchester City), est conscient de la valeur de l'Ibère, très performant dans les matches qui comptent depuis son arrivée en 2018 (buteur en Ligue des Champions contre Liverpool, Naples, Leipzig, le Borussia Dortmund et Manchester United notamment).

L'annonce pourrait même intervenir dans les tous prochains jours, avant même le retour du natif de Paterna à l'entraînement collectif, lui qui a déjà retrouvé le chemin du centre d'entraînement Ooredoo pour reprendre les exercices individualisés. Une bonne nouvelle pour Juan Bernat, Mauricio Pochettino et le Paris SG.