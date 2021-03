PSG : Benjamin Mendy pour remplacer Juan Bernat ?

Selon le journal The Sun, l'avenir de Benjamin Mendy pourrait, dès cet été, s'écrire loin de Manchester. Le défenseur latéral gauche de 26 ans, qui a perdu sa place dans l'effectif de Pep Guardiola à City - Oleksandr Zinchenko, João Cancelo et Aymeric Laporte lui ont tous été préférés à son poste cette saison - pourrait revenir en France. Champion du Monde en 2018, celui qui avait été lancé au Havre, avant de se révéler à l'OM et d'exploser à Monaco, intéresserait le Paris Saint-Germain.

Le tabloïd croit qu'un retour au pays pourrait être une option pour relancer la carrière du latéral gauche. Depuis la mi-décembre, Mendy n'a fait que trois apparitions avec les Citizens, toujours en FA Cup (Birmingham, Cheltenham et Swansea). En quatre années chez les Skyblues, pas épargné par les blessures, le natif de Longjumeau a disputé 57 matches. Transféré de Monaco en 2017 pour 57 millions d'euros, il reste sous contrat à City jusqu'en juin 2023. De son côté, le PSG dispose à gauche de la défense de Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker, alors que Juan Bernat se remet d'une blessure et arrivera au terme de son contrat en juin prochain.