Real Madrid - Borussia Dortmund : les compositions officielles

C’est le remake de la dernière finale de Ligue des champions. Le Real Madrid défie le Borussia Dortmund ce mardi à 21h au Santiago Bernabéu pour le compte de la 3e journée de la poule unique, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur défaite surprise face à Lille (1-0), les hommes de Carlo Ancelotti doivent impérativement s’imposer ce soir pour espérer être dans les huit premiers du classement et ainsi éviter les barrages et préparer de la meilleure des manières son choc face au FC Barcelone ce week-end. De leur côté, les Allemands ont gagné leurs deux premiers matches contre le Celtic (7-1) et le Club Bruges (0-3).

Pour ce faire, le technicien italien a aligné un 4-3-3 avec Rodrygo, Kylian Mbappé et Vinicius. Luka Modric fait son retour dans le onze aux côtés de Federico Valverde et Jude Bellingham alors qu’Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont sur le banc. Du côté du BVB, l’incontournable Serhou Guirassy, auteur de quatre buts en Bundesliga, est titulaire en pointe devant Malen, Brandt et Bynoe-Gittens.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy - Modric, Valverde, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

Borussia Dortmund : Kobel - Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Bensebaini - Nmecha, Sabitzer - Malen, Brandt, Bynoe-Gittens - Guirassy.