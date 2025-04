Le message énigmatique de Jean-Michel Aulas

Président de l’Olympique Lyonnais pendant 36 ans (1987-2023), Jean-Michel Aulas va-t-il embrasser une nouvelle carrière ? Annoncé comme possible candidat à la mairie de Lyon, JMA vient de lâcher un message dans lequel il laisse entendre qu’il pourrait bel et bien prétendre à la succession de Grégory Doucet.

«Ma réflexion continue, vos appels sont nombreux et ils me touchent. Progressivement un cap et un chemin se dessinent. Ne vous laissez pas distraire par les professionnels de la politique, qui ne désirent pas l’unité à laquelle j’aspire le plus. Rien ne sera possible sans rétablir la sécurité partout et pour tous, sans rendre à notre ville sa propreté et sa dignité, sans relancer son attractivité économique et culturelle, sans des équipements sportifs à la hauteur de la pratique des amateurs, et en priorité des femmes… Rien ne sera lâché sur ce qui compte vraiment, et en particulier sur une écologie qui doit être positive et pragmatique, et non plus dogmatique. C’est comme ça que je veux rendre à Lyon son honneur, son énergie, la fierté et le plaisir d’y vivre», a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.