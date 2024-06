Le post moqueur de Neal Maupay après la prestation de l’Angleterre

Quelques jours après avoir difficilement disposé de la Serbie, l’Angleterre était aux prises avec le Danemark, ce jeudi. Accrochés par les Danois (1-1), les Three Lions ont déçu dans le jeu et ont surtout manqué l’opportunité de sécuriser la première place du groupe C. La nouvelle piètre prestation des hommes de Gareth Southgate a immédiatement fait réagir sur les réseaux sociaux un certain Neal Maupay.

Après avoir piqué James Maddison, non-convoqué pour l’Euro 2024, l’attaquant français de Brentford s’est une nouvelle fois illustré sur son compte X en se moquant de la performance du voisin anglais. «It’s coming home», a-t-il posté sur un ton moqueur en référence à l’hymne non officiel de l’équipe d’Angleterre créé par le groupe The Lightning Seeds, le tout accompagné d’un mème montrant un présentateur TV rire aux éclats.